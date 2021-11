Bill Gates accelera sul nucleare: scelto il sito del primo reattore di TerraPower

Bill Gates è in prima linea per incentivare la produzione di energia pulita e la riduzione delle emissioni di carbonio, obiettivi fissati nell'ambito dell'iniziativa Breakthrough Energy Catalyst alla quale partecipa un numero sempre crescente di aziende, Microsoft compresa. Il fondatore della casa di Redmond rientra anche tra chi ritiene opportuno investire sull'energia nucleare per porre parziale rimedio alla crisi climatica. Per dare concretezza al progetto Gates ha finanziato ed è il presidente del consiglio di amministrazione di TerraPower, società impegnata nella realizzazione di reattori a fissione nucleare di nuova generazione. Martedì scorso è stato un giorno importante per Gates e la sua TerraPower, perché è stato individuato il sito dove sorgerà il primo reattore nucleare sviluppato dalla società basandosi sul progetto Natrium. L'impianto sarà collocato a Kemmer, nel Wyoming, una cittadina statunitense di circa 2.500 abitanti. Lo stabilimento prenderà il posto della centrale elettrica a carbone di Naughton, che sarà chiusa definitivamente nel 2025. Un passaggio di consegne a cui si può anche attribuire un valore simbolico: dalle vecchie alle nuove soluzioni per la produzione di energia. Il primo reattore di TerraPower da 345 megawatt introdurrà infatti una serie di tecnologie innovative che non sono state mai utilizzate commercialmente.

Una delle peculiarità del reattore è che è raffreddato con sodio liquido. Uno dei vantaggi è che il sodio, a differenza dell'acqua, non raggiunge l'ebollizione a nessuna delle temperature a cui dovrebbe venirsi a trovare nel reattore. Nessuno dei componenti che contengono il refrigerante sarà quindi sottoposto a pressioni elevate, con vantaggi dal punto di vista della sicurezza perché i rischi di esplosione si riducono.

Altro aspetto non trascurabile riguarda il fatto che i sistemi di raffreddamento possono funzionare senza una fonte di energia esterna, circostanza che limita i pericoli in caso di arresto di emergenza - si pensi alle cause che hanno determinato l'incidente nucleare di Fukushima del 2011 quando uno tsunami ha bloccato i generatori diesel che facevano funzionare il sistema di raffreddamento di riserva. Il calore accumulato dal sale fuso che opera come refrigerante può poi essere immagazzinato e utilizzato per creare altra energia elettrica tramite la generazione di vapore (questa capacità di produzione extra consente di passare dai 345 megawatt nominali sino a 500 megawatt).

Gli impianti nucleari di TerraPower sono più piccoli rispetto a quelli realizzati con tecnologie più convenzionali. Ciò comporta che costruzione e manutenzione risultino più veloci ed economiche. Il reattore di Kemmer costerà 4 miliardi di dollari, ma in futuro le cifre necessarie a produrre analoghi reattori si potrebbero ridurre sino a 1 miliardo di dollari. Per generare energia il reattore utilizza un combustibile metallico ad alto dosaggio e basso arricchimento di uranio (HALEU), una nuova classe di combustibile nucleare in cui il contenuto di isotopi di uranio-235 è superiore al 5% ma inferiore al 20% - gli attuali reattori nucleari operativi negli Stati Uniti usano combustibile all'uranio-235 arricchito sino al 5% e questa circostanza fa nascere qualche preoccupazione. Una delle particolarità del combustibile è la capacità di migliorare le prestazioni del reattore, che può così avere dimensioni più ridotte. Gli impianti realizzati secondo il progetto Natrium producono anche meno scorie, un sottoprodotto del processo di fissione nucleare problematico da smaltire. Per completezza di informazione bisogna ricordare che al momento ci sono poche aziende ad aver maturato l'esperienza sul campo necessaria alla gestione di un reattore nucleare con refrigerante al sodio. Si calcola che a livello mondiale siano stati costruiti circa 25 reattori basati su tale tecnologia, molti solo per scopi di ricerca e pochi quelli ancora operativi. L'ultimo operativo negli Stati Uniti è stato chiuso nel 1994.

Come ogni nuova tecnologia, nonostante le premesse incoraggianti - ad esaminare i dettagli del progetto Natrium (qui il sito ufficiale) sembra ci siano solo vantaggi - bisognerà accertare in concreto quanto questa soluzione sia concretamente fattibile, quanto realmente sicura e quanto giustificata (anche in termini di costi) rispetto ad altre fonti di produzione di energia pulita. C'è però da dire che TerraPower non è sola nello sviluppo del progetto: la società è stata selezionata da Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti per la realizzazione del reattore, con uno stanziamento iniziale di 180 milioni di dollari. Collabora alla progettazione anche GE Hitachi Nuclear Energy, mentre Bechetel darà il suo apporto alla costruzione che richiederà una forza lavoro equivalente all'80% della popolazione di Kemmer. TerraPower prevede di presentare la domanda di autorizzazione per avviare la costruzione nel 2023, l'impianto dovrebbe diventare operativo nei prossimi sette anni.