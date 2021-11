Bitcoin si aggiorna con Taproot, il più importante update degli ultimi anni

Nella giornata di ieri Bitcoin si è aggiornato, introducendo al blocco 709,632 le modifiche previste dalla versione 0.21.1 del software e nello specifico da Taproot, update a cui è stato dato l'ok dai miner lo scorso giugno. Le novità sono parecchie e vanno nella direzione di rendere la principale criptovaluta - o quantomeno quella con la capitalizzazione maggiore - più sicura ma anche più scalabile, aprendo le porte a nuovi usi.

Il primo aggiornamento riguarda la crittografia della firma digitale di ciascun indirizzo che passa dalla ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) alla così detta Firma di Schnorr, più leggera e con maggiori garanzie per la privacy degli utilizzatori ma anche per il tipo di uso che se ne fa, facendo fare un passo in avanti ad applicazioni che lavorano sul secondo o il terzo livello di Bitcoin, come il Lightning Network.

Le transazioni così dette multi signature, quelle che prevedono la validazione attraverso l'uso di più chiavi, saranno inoltre meno gravose sul sistema e, in definitiva, più economiche, portando vantaggi per chi dovesse scegliere queste soluzioni che di norma garantiscono un livello di sicurezza superiore.