Coinbase: la piattaforma NFT sarà più simile a Instagram che a Ebay

Coinbase si sta preparando al lancio della sua nuova sezione dedicata agli NFT e il CEO Brian Armstrong ha interessanti prospettive per la piattaforma. Secondo Armstrong, infatti, i non-fungible token rappresenteranno un grosso motore di crescita futuro per Coinbase, al punto che potrebbero persino superare per importanza il trading delle criptovalute, diventando quindi uno dei business centrali per la piattaforma.

D'altronde il mondo degli NFT - qui il nostro speciale per scoprirli meglio - sta crescendo sempre di più e punta ad essere una delle chiavi principali del futuro metaverso di Facebook (ma non solo) proprio per la sua capacità di creare un rappresentante univoco nel mondo digitale di un oggetto o un'opera d'arte reale.

Armstrong inoltre sottolinea che l'approccio di Coinbase al mondo degli NFT sarà più simile a quello offerto da Instagram, invece che presentarsi come una casa d'aste in stile eBay. Lo scopo è quello di costruire non solo un mercato che permetta di scambiare e vendere gli NFT, ma anche una piattaforma con una forte componente social.

A rendere ancora più interessante la questione ci ha pensato l'intervento della presidente di Coinbase e COO Emilie Choi, la quale ha confermato che l'azienda sta spendendo molte energie proprio nella direzione dell'integrazione degli NFT con il metaverso e che desidera puntare molto sulle opportunità che saranno rese possibili da questi nuovi scenari che giocheranno un ruolo fondamentale nel futuro dell'economia e della rete.