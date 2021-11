MediaWorld, attacco hacker in corso. Riscatto fissato a 50 milioni di dollari

MediaMarkt è stata colpita da un duro attacco ransomware, mettendo in ginocchio il sistema informatico dell'azienda. I criminali informatici avrebbero fatto richiesta di un riscatto di 50 milioni di dollari (in Bitcoin) per consentire alla società con sede a Düsseldorf di procedere al ripristino e di tornare a prendere il controllo dei terminali che, come riporta il Corriere, sarebbero fuori uso ormai da quattro giorni.

Difficoltà anche per la divisione italiana MediaWorld, così come per tanti altri punti vendita di diversi Paesi. Ad aver riportato per prima la notizia è stata l'olandese RTLnieuws, secondo cui dietro l'attacco ci sarebbe il noto gruppo Hive, specializzato in questa tipologia di azioni. In Olanda, Belgio e Germania i negozi sono aperti, ma certe operazioni non sono al momento disponibili, come i ritiri e i resi (anche in alcuni punti vendita italiani la situazione è la stessa).