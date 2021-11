Le radici della pianta del fagiolo possono immagazzinare energia : è questo lo straordinario risultato conseguito dall'Electronic Plants Group del Laboratory of Organic Electronics presso l'Università di Linköping. Si tratta di un lavoro iniziato anni fa, che ora è stato perfezionato sino a raggiungere un livello estremamente avanzato che potrebbe potenzialmente rivoluzionare il modo in cui conserviamo l'energia , trasformando le piante in "parte attiva" del sistema - a tal proposito si ricorda lo studio del MIT sull'impiego delle piante come fonti di bio-luce per l'illuminazione delle strade.

UN PERCORSO INIZIATO NEL 2015

I primi passi sono stati compiuti da Eleni Stavrinidou nel 2015, quando riuscì nell'intento di dimostrare come i circuiti elettrici possano essere costruiti nel tessuto vascolare delle rose innaffiando la pianta con il polimero conduttore PEDOT (polistirene solfonato). Due anni dopo il gruppo di ricerca ha fatto assorbire alle talee di rose l'oligomero coniugato ETE-S che, tramite polarizzazione, ha formato conduttori che possono essere impiegati per immagazzinare energia.

I RISULTATI DI OGGI

E ora è stato compiuto lo step decisivo: le talee sono state sostituite da una pianta intatta - in questo caso di fagiolo - che, una volta innaffiata con una soluzione di oligomeri, ha formato tramite processo naturale un film conduttore di polimero sulle radici che, in questo modo, fungono da vera e propria rete di conduttori. Per di più, "le radici della pianta di fagiolo sono rimaste elettricamente conduttrici per quattro settimane, con una conduttività di circa 10 Siemens per centimetro".

Per conservare l'energia è stato "costruito un supercondensatore basato sulle radici in cui le radici fungevano da elettrodi durante la carica e la scarica". Ed ha funzionato bene, essendo stato capace di immagazzinare un quantitativo di energia 100 volte superiore rispetto a quanto ottenuto negli esperimenti precedenti con le talee. Come spiega Eleni Stavrinidou, "i supercondensatori basati su polimeri conduttori e cellulosa sono un'alternativa ecologica per lo stoccaggio di energia, che è sia economica sia scalabile".

Dunque si tratta di risultati decisamente importanti, vuoi per il fatto in sé - ovvero la possibilità di immagazzinare energia in una pianta - vuoi anche per la durata garantita dalla soluzione: riesce infatti a garantire uno stoccaggio per lungo tempo e, nel frattempo, continua a crescere e a produrre fagioli.

I risultati [...] sono altamente significativi non solo per lo sviluppo dell'accumulo di energia sostenibile, ma anche per lo sviluppo di nuovi sistemi bioibridi, come materiali funzionali e compositi. Le radici elettroniche sono anche un importante contributo allo sviluppo di una comunicazione senza soluzione di continuità tra sistemi elettronici e biologici.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Materials Horizons.