Bitcoin oltre il record storico, e il mercato supera i 3.000 miliardi di dollari

Il Bitcoin, secondo le rilevazioni di CoinGecko, rappresenta quasi il 42% dell'intero mercato delle criptovalute , mentre la seconda moneta virtuale del mondo, l'Ethereum , è oltre il 18%. Insieme, quindi, Bitcoin ed Ethereum rappresentano il 60% del mercato . Ed è record anche per quest'ultima: nelle ultime 24 ore ha raggiunto i 4.857 dollari , che rappresenta il nuovo picco, e nel momento in cui scriviamo staziona al di sopra dei 4.800 dollari.

Se ieri il mercato delle cripto superava per la prima volta il traguardo dei 3.000 miliardi di dollari di valore, oggi, segnala CoinGecko, si è già vicini ai 3.100 miliardi. "Il mercato si gonfia a un ritmo impressionante", commentano gli analisti di Swiss Quote, e la sensazione è che i rialzi dell'ultimo periodo abbiano sedotto investitori e finanza tradizionale. Sulle criptovalute però alcuni esperti mettono in guardia dai rischi legati all'alta volatilità e alle pressioni degli enti regolatori che vorrebbero porre dei paletti. Il timore è che la bolla possa esplodere.