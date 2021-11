Se avete 250.000 dollari e non sapete che farvene, potreste comprarvi del tungsteno. Però teneteli buoni per il prossimo anno, perché ora, il tungsteno, è "occupato". 250.000 dollari (poco più di 216 mila euro) solo per vederlo. E toccarlo. Per un anno. La storia all'apparenza sembra strana (lo è) ma, in fin dei conti, ha senso. Cosa non si fa per il mercato! É una storia che unisce la leggerezza dei Non Fungible Token con la pesantezza dell'elemento chimico che sulla tavola periodica viene identificato con la lettera W (da Wolframio, nome attribuitogli dagli alchimisti del XVII secolo, poi tramutato proprio in tungsteno dalla parola svedese Tungstein, "pietra pesante"). Intangibile vs tangibile: è durissimo, ed ha una densità di 19.250kg/m3, contro gli 11.340kg/m3 del piombo. Tutto parte da un'idea del Midwest Tungsten Service, che di tungsteno se ne intende visto che lo lavora. É stata capace di captare l'interesse verso i cubi di tungsteno, improvvisamente diventati oggetto di culto da parte degli appassionati di criptovalute che stanno riempiendo le loro case di soprammobili di (discutibile) gusto. C'è chi dice che la cubo-mania nasca dal fatto che la leggerezza degli NFT e delle criptovalute venga controbilanciata dalla pesantezza del metallo: insomma, è tutta una questione di "opposti che si attraggono".

UN CUBO DI 907KG

L'azienda americana da anni realizza cubi di tungsteno, ottenendo un inaspettato successo sui social. E allora hanno voluto osare sempre di più, cercando di raggiungere il limite: basta cubetti insignificanti (Midwest Tungsten Service li vende "a prezzi modici" anche su Amazon, vedi link a seguire), vediamo qual è il massimo che possiamo raggiungere. 907kg, ecco la risposta. Spedirlo, però, può essere un problema non da poco: e allora perché non trasformarlo in un NFT?

Eccolo dunque sbarcare (virtualmente) su OpenSea, dove è stato venduto alla società TungstenDAO per 56,9 Ether, al cambio attuale circa 256.500 dollari. "Questo NFT rappresenta un cubo fisico del mondo reale che sarà archiviato presso la sede centrale del Midwest Tungsten Service e di proprietà del proprietario dell'NFT". L'acquirente può vedere, fotografare e persino toccare il cubone all'interno di una stanza chiusa a chiave, con ingresso esclusivo, ma solo una volta all'anno. Perché? Qui, onestamente, rispondere è difficile. Ma l'NFT, quello sì, lo si potrà toccare tutti i giorni. Il perché dell'acquisizione sembra invece avere una risposta logica: TungstenDAO vuole ottenere visibilità, e l'essersi impossessata del mega-cubo altro non è che una forma come un'altra di farsi pubblicità. Del resto l'azienda (DAO, Decentralized Autonomous Organisation) opera in un settore nuovo, in cui arrivare per primi ed essere conosciuti risulta fondamentale per la crescita. "Studio sperimentale di incubazione di meme", si definisce TungstenDAO: quale miglior modo per far acquisire valore a un meme se non quello di acquistarlo fisicamente?