Vendite tech sempre in crescita in Italia, ma frenate dalla crisi dei chip

Le vendite di dispositivi tecnologici in Italia continuano ad andare bene: secondo le ultime ricerche di GfK, nei primi nove mesi dell'anno il fatturato delle aziende partner della società ha raggiunto quota 6,1 miliardi di euro, pari a un incremento dell'8,4% rispetto allo stesso periodo del 2020. E le cifre sarebbero potute essere anche migliori, se nel terzo trimestre i ben noti problemi di reperibilità di chip e altri componenti, già piuttosto preponderanti, non si fossero acuiti ulteriormente.

I risultati, spiegano gli analisti GfK, illustrano un processo di digitalizzazione, innescato/accelerato naturalmente dalla pandemia, dai lockdown, dallo smart working e dalla didattica a distanza, che è in corso un po' in tutti i settori, dalla pubblica amministrazione alla scuola, dalle aziende ai normali consumatori privati. A questo si aggiungono gli incentivi per il cambio di televisore causati dallo switch-off, il cui effetto era già stato documentato proprio da GfK su un periodo di tempo più ristretto. Qualche numero in più, suddiviso per settore:

Trend generale settore consumer: +11%

Notebook e tablet: +14,6%

TV: +12,7%

Telefonia: +11,1%

Elettrodomestici: +19%

Trend generale settore business: +6,7%

PC: +8,2%

Monitor e signage (cartelli digitali, pannelli espositivi...): +31,1%

Componenti hardware: +23,7%

Prodotti da ufficio: +8,6%

L'aspetto negativo di questa continua altissima richiesta (e il trend è più o meno lo stesso un po' in tutto il mondo) è che non aiuta a migliorare la situazione della crisi dei chip, che anzi si fa sempre più complicata. Proprio questa mattina vi riportavamo le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Arm Holdings, secondo cui i tempi di attesa per le consegne dei chip arrivano addirittura a 60 settimane. Una situazione del genere "non si era mai vista", ha detto Simon Segars.