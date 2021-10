Facebook ancora vittima di furto dei dati: 178 milioni di utenti finiscono nel dark web

Si registra l'ennesimo caso di furto di dati estratti illegalmente da Facebook per rivenderli sul mercato nero. Questa volta il responsabile ha un nome e cognome, si chiama Alexander Alexandrovich Solonchenko, cittadino ucraino che ora è stato portato in tribunale dalla società di Zuckerberg per aver rubato i dati personali di 178 milioni di utenti.

La tecnica utilizzata dall'hacker è stata quella del data scraping, con cui ha estratto informazioni mascherandosi da emulatore Android sfruttando il servizio Contact Importer di Messenger che permette di sincronizzare la propria rubrica telefonica con il servizio di messaggistica istantanea. Il caso (ripetuto) risale al periodo compreso tra gennaio 2018 e settembre 2019: con uno strumento automatizzato, Solonchenko era riuscito ad estrarre le informazioni personali degli utenti rivendendole su un marketplace del dark web. E il soggetto non si limitava solamente a prendere di mira Facebook: l'accusa si estende infatti al furto di dati da una società francese e dalla principale banca ucraina.