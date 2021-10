Continua l'assalto alle grosse aziende tech, ormai al centro dell'attenzione di tantissime autorità di vari Paesi. Questa volta è il Consumer Financial Protection Bureau degli Stati Uniti a volerci vedere chiaro, specialmente per quanto riguarda i sistemi di pagamento adottati da colossi come Apple, Google, Amazon, Facebook, ma anche da realtà come PayPal e Square, ai quali è stato richiesto l'accesso ai dati relativi a tutte le procedure di pagamento adottate.

Lo scopo è quello di capire in che modo le compagnie possono sfruttare le informazioni in loro possesso per mettere in piedi eventuali comportamenti in grado di danneggiare la concorrenza, a danno diretto del consumatore, e come poter realizzare strumenti in grado di arginare tale potere.

Secondo quanto dichiarato dal direttore del CFPB Rohit Chopra, c'è il pericolo che i sistemi di pagamento vengano utilizzati per dare un enorme potere alle aziende in grado di controllarli. A tal proposito, il CFPB cercherà di comprendere meglio anche ciò che avviene in Cina, in particolare tramite Alipay e WeChat Pay, dal momento che la loro presenza è pervasiva e talmente radicata nella società cinese al punto di dover essere accettata e utilizzata dagli utenti senza poter contare su altre alternative.

L'indagine arriva in seguito alle recenti pressioni della FTC nei confronti delle big dell'industria tech - le quali hanno spesso eluso i suoi controlli -, ma al momento non c'è alcuna certezza che l'azione intrapresa dal CFPB possa portare ad una vera azione di regolamentazione; al massimo ci si aspetta che possano essere varate delle misure correttive, ma occorre attendere per avere un primo responso sulla vicenda.