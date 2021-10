PayPal vuole Pinterest: proposta indecente da 45 miliardi di $, record per un social

PERCHÉ INTERESSA PINTEREST

Lo avevamo già visto in passato, e ora con la pandemia il fenomeno è cresciuto vertiginosamente: sempre più utenti tendono ad acquistare prodotti visti (e proposti) sui social network, Instagram e TikTok ne sono un chiaro esempio. Dunque un'accoppiata piattaforma di pagamenti digitali-social risulterebbe perfetta (per PayPal) non solo per diversificare l'attività, ma anche e soprattutto per costruire una filiera che parte dalla visualizzazione dei prodotti alla loro offerta (si pensi al peso che in questo hanno gli influencer), sino al pagamento.

PayPal intende proseguire un percorso di crescita che negli ultimi mesi è stato impressionante, con le azioni cresciute del 36% in un anno ed una capitalizzazione di mercato arrivata a toccare 320 miliardi di dollari. Nonostante questo, appena si sono diffuse le voci sulla possibile acquisizione, in Borsa il titolo è crollato del 4,9%. Dall'altro lato, Pinterest è recentemente rimasta orfana del Chief Creative Officer - nonché co-fondatore - Evan Sharp, passato a LoveFrom di Jony Ive.

Il mercato è dunque in movimento: se da un lato ci sono piattaforme - vedasi TikTok - che preferiscono sviluppare servizi in-app proprietari per dare impulso all'e-commerce, dall'altro ce ne sono altre - come PayPal - che tramite acquisizioni ampliano il loro spazio d'azione potenziando il business. Si pensi ad esempio a Paidy, comprata per implementare all'interno dell'app il buy-now-pay-later, o ancora a Curv per avere un ruolo sempre più da protagonista nel campo delle criptovalute.

Vedremo se PayPal sarà più fortunata di Microsoft, il cui tentativo di acquisizione non è andato a buon fine.

Credits immagine d'apertura: Pixabay