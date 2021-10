Truth Social sarà il nuovo social network di Donald Trump | Test da novembre

Trump e il suo seguito si sono quindi riversati su Parler, social che fino a quel momento era rimasto estremamente di nicchia ed era caratterizzato da politiche di moderazione molto permissive e blande. Non è durata molto: con l'esplodere della sua popolarità sono incrementate esponenzialmente anche le segnalazioni di abusi, incitamento all'odio, razzismo e minacce di violenza, così sia Apple, sia Google sia Amazon hanno deciso di boicottarlo, eliminandolo da App Store e Play Store e rescindendo il contratto di fornitura dei servizi cloud AWS.

Negli scorsi mesi Trump aveva aperto quello che potrebbe essere definito un suo Twitter personale: era una sezione del suo sito ufficiale chiamato "From the Desk of Donald Trump", in cui l'ex presidente postava messaggi brevi proprio come faceva sulla sua piattaforma preferita. Tuttavia era limitata nelle funzionalità e non permetteva agli utenti di interagire direttamente. Non è durato molto, ma già era chiaro che si trattava di una soluzione temporanea in attesa di un social vero e proprio. Aspettiamo dettagli più concreti.

Nel frattempo, comunque, Trump sta portando avanti la propria battaglia contro i social anche su altri fronti - quello legale, nello specifico. Sono in corso denunce per censura contro Google, Twitter e Facebook.