Criptovalute e fan token sulle maglie della Lazio: la rivoluzione del calcio continua

LA RIVOLUZIONE DEL PALLONE

Chi segue il calcio - dal vivo ma soprattutto in TV - avrà notato come il mondo delle criptovalute sia ormai entrato prepotentemente nel settore, oscurando di fatto altre tipologie di sponsorizzazione. Piattaforme, token e tutto quel che è crypto compaiono sui cartelloni allo stadio, sulle maglie delle squadre - non solo della Lazio - e nella pubblicità sotto il punteggio del match sui canali televisivi. Rappresentano una nuova fonte di guadagno per le squadre, che in questo anno e mezzo hanno dovuto per forza di cose rinunciare agli introiti da botteghino per la pandemia, e fungono da strumento per un maggior coinvolgimento della tifoseria, che così si sente più vicina ai giocatori e alle società.