Bloccato traffico di smartphone tra Russia e Italia con l'operazione Moscow Mules

Frode informatica, ricettazione e riciclaggio : ecco le accuse della Polizia Postale e delle Comunicazioni nell'l operazione Cyber Moscow Mules che ha visto protagonista una donna di 40 anni di origine russa e residente a Genova, accusata di far parte di un' organizzazione criminale transnazionale dedita al furto di prodotti tecnologici come smartphone e "materiale elettronico di altissima qualità". Le indagini svolte dagli investigatori della sezione Financial Cybercrime della Polizia Postale coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo ligure hanno così portato a identificare la donna, ingegnere informatico e "tranquilla madre di famiglia" nella vita quotidiana ma esperta hacker nel mondo digitale .

COME FUNZIONAVA IL MECCANISMO

La tecnica usata era tanto semplice quanto efficace: si impossessava dei dati bancari delle ignare vittime (carte di credito, conti correnti, fondi) ed acquistava smartphone ed altri dispositivi che andava poi a ritirare in punti di recapito sempre diversi all'interno della provincia di Genova. Per non farsi riconoscere non solo diversificava la sede di consegna, ma utilizzava anche carte d'identità false o mandava soggetti terzi che ritiravano la merce dietro compenso.

Una volta entrata in possesso di quanto (illecitamente) acquistato, l'hacker inviava in Russia la merce che veniva a sua volta messa in vendita su alcuni siti di e-commerce. Per eludere i controlli, i guadagni venivano poi riciclati in criptovalute presso diversi exchange internazionali. A casa della donna sono state trovati POS e centinaia di carte di credito. Ricordiamo che una ventina di giorni fa la Polizia Postale aveva arrestato 18 italiani residenti alle Canarie con l'accusa di truffa, frode informatica, ricettazione e rapina.

