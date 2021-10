Facebook, Instagram e WhatsApp down, rallentamenti anche per Telegram

Tutto il "regno di Zuckerberg" è down! Facebook, Instagram e WhatsApp sono attualmente fuori servizio e risultano irraggiungibili in gran parte del mondo. Non è la prima volta che le tre piattaforme social manifestano problemi contemporaneamente. Su Twitter, che funziona regolarmente, gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown sono diventati immediatamente trending topic.

Facebook, Whatsapp e Instagram hanno confermato con un tweet i problemi in corso che sono iniziati alle 17:40 circa:

"Stiamo lavorando per ripristinare il servizio più velocemente possibile, nel frattempo ci scusiamo per l'inconveniente".

Recentemente, ricordiamo, si sono avuti dei picchi di malfunzionamento per Instagram che sono stati tuttavia prontamente risolti. Non sarà di certo equiparabile all'incredibile blackout dello scorso giugno che ha colpito mezzo web, ma si tratta comunque di un disservizio che interessa le principali piattaforme social.