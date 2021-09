Facebook aumenta gli investimenti nell'hardware, scegliendo Andrew "Boz" Bosworth come suo nuovo Chief Technical Officer: forse è una coincidenza, ma l'avvicendamento accade proprio nel momento in cui l'efficacia degli annunci pubblicitari è in picchiata, per via delle nuove misure pro-privacy introdotte da Apple su iOS 14.5 in poi.

Bosworth, noto a tutti come Boz, è da tempo al timone di Reality Labs, la divisione di Facebook che si occupa appunto dei prodotti hardware del gruppo, in particolare i visori e gli accessori della famiglia Oculus. Dall'anno prossimo, quando la carica di CTO diventerà effettiva, si occuperà anche di supervisionare lo sviluppo software e le operazioni AI. Oculus a parte, che è stata acquisita, Facebook ha ancora relativamente poca esperienza nel "mondo fisico", ma date le sue enormi dimensioni non stupisce sapere che già ora Reality Labs conta oltre 10.000 dipendenti, configurandosi quindi come seconda divisione più grande del gruppo, dopo quella che si occupa dello sviluppo software. In altre parole, Bosworth controllerà direttamente le due divisioni più grandi di Facebook.