Attacco ransomware a Roma: in tilt l'ospedale San Giovanni

Sono in corso accertamenti tecnici al San Giovanni Addolorata a seguito di un attacco informatico di tipo ransomware. I tecnici della sicurezza informatica sono a lavoro, è subito intervenuta la polizia postale e sono state fatte le dovute segnalazioni a tutte le autorità nazionali competenti. Sono proseguite le attività di ricovero, ambulatoriali, assistenza e emergenza del pronto soccorso. Le prestazioni di emodinamica, radiologia interventistica e l'attività operatoria si sono svolte regolarmente. Stiamo lavorando alacremente per ripristinare tutte le funzioni nel più breve tempo possibile, garantendo la continuità dell'assistenza ospedaliera.

Secondo fonti interne, ad essere colpiti sono stati i sistemi di telecomunicazione interni, vale a dire computer e linee telefoniche connesse ad Internet. Non sarebbe possibile vedere le cartelle cliniche, effettuare i referti, chiedere esami di laboratorio e anche sapere il numero esatto dei pazienti in pronto soccorso. Per ovviare all'imprevisto e in attesa del ripristino del sistema, il personale starebbe trascrivendo tutti i dati su carta. Inutilizzabili anche le email aziendali e le comunicazioni svolte tra telefono privato e WhatsApp. Il disservizio è esteso agli altri presidi collegati all'ospedale, vale a dire il Presidio S.Maria, il Presidio Britannico e la sede amministrativa.