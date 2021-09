"Gli asset digitali hanno il potenziale per reinventare il commercio, da situazioni quotidiane come i semplici pagamenti fino a una più profonda trasformazione dell'economia, rendendola più inclusiva ed efficiente. Con la rapida crescita dell'ecosistema degli asset digitali, si presenta anche la necessità di assicurarsi che questo sia sicuro e affidabile ", così si è espresso sul sito ufficiale di Mastercard Ajay Bhalla, presidente della divisione Cyber e Intelligence.

Negli scorsi giorni Mastercard ha perfezionato l'acquisizione di CipherTrace, una start-up californiana specializzata nell'analisi delle blockchain e nella rilevazione di transazioni illecite . Si tratta di un passo importante per il gigante dei pagamenti, che dimostra come il mondo delle criptovalute, nonostante gli alti e bassi , abbia quantomeno aperto le porte a nuovi modelli che le grandi aziende del settore stanno studiando e progressivamente abbracciando.

CipherTrace lavora partendo dallo studio delle singole blockchain su cui poggiano le principali criptovalute, analizzandole per rilevare eventuali movimenti dubbi o fraudolenti, collaborando con exchange, banche e altri player del mercato. Secondo Mastercard, questa acquisizione la aiuterà a costruire la propria offerta nell'ambito delle valute digitali.

Nei mesi scorsi PayPal, altra azienda tra le leader del mercato dei pagamenti che si è mossa in anticipo sul mercato delle criptovalute, ha segnato ottimi risultati finanziari grazie ai suoi prodotti dedicati. Ora anche gli altri, tra cui Visa e Mastercard, si stanno muovendo in questa direzione. Nel frattempo l'ultima settimana è stata abbastanza complessa per il mercato e per Bitcoin in particolare. Nel momento in cui scriviamo la principale criptovaluta è scambiata a circa 45.000 dollari.