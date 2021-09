PayPal, la Brexit colpisce ancora: costi dei pagamenti aumentati tra Europa e UK

In particolare, la commissione in questione passerà dallo 0,5% (su ogni pagamento) all’1,29% . Si applicherà a tutti i pagamenti tra Regno Unito, Guernsey, Jersey, Gibilterra e Isola di Man nei confronti dello Spazio Economico Europeo. Quest'ultimo, lo ricordiamo, include i 27 Stati Membri dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Nonostante ciò, però, le commissioni per le aziende britanniche resteranno ancora vantaggiose rispetto allo standard PayPal per il resto del mondo (1,99% su ogni transazione).

Una situazione che non riguarderà solo PayPal. Con l''uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, non si può più applicare il regolamento europeo che blocca le commissioni di interscambio tra le 0,2% e lo 0,3%. Per tale ragione, anche Mastercard e Visa hanno annunciato che, da metà ottobre, le commissioni concordate dai sistemi di carte (e pagate dalla banca emittente) aumenteranno fino a cinque volte rispetto ai valori attuali.

Un grattacapo non da poco dunque, tanto per le aziende britanniche che per i potenziali clienti. Una notizia che peraltro segue l'annuncio da parte di PayPal di poter vendere e comprare criptovalute attraverso la propria piattaforma anche nel Regno Unito.