Bezos Earth Fund, primi finanziamenti per giustizia climatica e decarbonizzazione

Jeff Bezos e la salvaguardia dell'ambiente: un patto da 10 miliardi di dollari stipulato a inizio 2020 con la nascita dell'Earth Fund, a sua volta stimolato dalle continue pressioni ricevute dai dipendenti Amazon che più volte hanno chiesto a gran voce un maggiore impegno da parte dell'azienda per lo sviluppo di un'economia (e di una società) più sostenibile dal punto di vista ambientale. Fondo che è stato costituito per finanziare scienziati, ONG, attivisti ed esperti perché vengano trovate soluzioni per proteggere il nostro pianeta.

I primi 203,7 milioni di dollari sono stati stanziati per sostenere le organizzazioni non profit impegnate nella promozione della giustizia climatica, nella riprogettazione di un'economia più attenta verso l'ambiente e nella identificazione di percorsi di decarbonizzazione. Di questi 203,7 milioni, 73,7 andranno subito a 12 diverse organizzazioni (20 milioni solo per la promozione della giustizia climatica), la parte rimanente sarà versata entro la fine dell'anno alle realtà che aderiscono alla iniziativa ambientale del Governo USA Justice40.

Justice40: impegno del Governo degli Stati Uniti a fornire almeno il 40% dei benefici complessivi degli investimenti federali nel clima e nell'energia pulita alle comunità svantaggiate.