Opzioni a tariffa zero: no dell'Europa, violano regole di Internet

La Corte di giustizia dell'Unione Europa ha preso una posizione netta rispetto alle opzioni telefoniche a tariffa zero, ritenendole contrarie alle regole che permettono di accedere ad Internet liberamente e senza restrizioni. Per fare un esempio - non a caso visto che vengono citate espressamente dalla Corte - sono offerte telefoniche a tariffa zero la Vodafone Pass.

DA SAPERE: le opzioni a tariffa zero sono frutto di una pratica commerciale con la quale un fornitore di servizi di accesso a Internet applica una tariffa a (costo) zero o comunque molto vantaggiosa, a tutto o a parte del traffico associato ad un'applicazione o a una categoria di applicazioni, che vengono proposte dai partner del fornitore. I dati consumati da queste applicazioni non erodono il volume di dati acquistato con il piano tariffario di base. In questo modo il fornitore rende le sue offerte più appetibili per l'utenza.