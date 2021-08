Attacco hacker alla Regione Toscana respinto, un altro ransoware in azione

L'Italia è sotto attacco digitale, una guerra silenziosa che ha creato non pochi problemi nel Lazio le scorse settimane e adesso si è trasferita qualche centinaio di chilometri più a nord, in Toscana. Obiettivo del tentativo dei criminali l'Ars, l'agenzia regionale della sanità Toscana, minacciata da un ransonware capace di infiltrarsi e rendere illeggibili i file contenuti in alcune macchine sui dati epidemiologici e statistici dell'Agenzia.

Il metodo è sempre lo stesso: rendere illeggibili dei dati sensibili e poi chiedere il riscatto per il decriptaggio che li restituisce ai proprietari, spesso costretti a pagare laute somme in assenza di validi backup. Purtroppo per i malintenzionati, il sistema informatico dell'Agenzia Toscana ha retto all'attacco portato avanti la notte tra il 17 e il 18 agosto ed evitato qualsiasi interruzione o danno sostanziale. I tecnici - ha confermato il presidente della regione, Eugenio Giani - sono infatti al lavoro per ripristinare quanto compromesso, sfruttando proprio i preziosissimi backup che stanno divenendo fondamentali contro questo tipo di eventi (e non solo).