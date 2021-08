T-Mobile sotto attacco hacker: rubati i dati di milioni di clienti

Gli attacchi hacker, inutile negarlo, sono in crescita esponenziale. Istituzioni pubbliche (Regione Lazio) e aziende private (ultimo in ordine temporale: Gigabyte) sono sempre più esposte ai pericoli che corrono in rete assumendo sembianze diverse a seconda dell'obiettivo che i pirati informatici si sono prefissati. L'ultima eccellente vittima è T-Mobile. L'operatore telefonico si è visto sottrarre dati sensibili da una fonte esterna non autorizzata, e approfondite indagini (tuttora in corso) hanno potuto constatare che si è trattato di un "cyberattacco altamente sofisticato contro i sistemi T-Mobile".

Appena individuato l'attacco, l'azienda ha attivato una task force di esperti di sicurezza informatica per ricostruire l'accaduto ed identificarne la causa. La falla che si ritiene sia stata sfruttata dagli hacker per accedere ai server è stata localizzata e successivamente chiusa, ma è stato contestualmente constatato il riuscito accesso a dati riservati da parte di soggetti non autorizzati.

Mentre le nostre indagini sono ancora in corso e continuiamo a raccogliere dettagli aggiuntivi, siamo ora in grado di confermare che i dati rubati dai nostri sistemi includevano alcune informazioni personali. [...] Non abbiamo informazioni sul fatto che i dati contenuti nei file rubati includano informazioni finanziarie dei clienti, informazioni sulle carte di credito, di debito o altre informazioni di pagamento.

Dunque le indagini hanno confermato quanto temuto: l'attacco è riuscito, e gli hacker sono stati in grado di accedere ai file contenenti

dati sensibili e personali di 7,8 milioni di clienti con contratto T-Mobile postpagato

con contratto T-Mobile postpagato record di 40 milioni di ex e potenziali clienti

dati personali di 850.000 clienti prepagati

dati di alcuni clienti con account prepagati attualmente inattivi

Sicuramente tra questi figurano nomi e cognomi, dati anagrafici, SSN (Social Security Number, codice per l'identificazione delle persone), patente e carte d'identità. "É importante sottolineare come [per i clienti postpagati] nessun numero di telefono, di conto, PIN, password o dati finanziari siano stati compromessi in nessuno di questi file", specifica l'azienda. Discorso che purtroppo non vale anche per i prepagati: in questo caso sono stati esposti nomi, cognomi, numeri di telefono e PIN, questi ultimi già resettati da T-Mobile.