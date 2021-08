CES 2022: per partecipare sarà obbligatorio essere vaccinati

Mancano poco meno di cinque mesi all'appuntamento del CES di Las Vegas, uno degli eventi più importanti che riguardano la tecnologia a livello internazionale. Dopo l'edizione "virtuale" del 2021 dovuta all'emergenza sanitaria, la fiera statunitense tornerà alla normalità (più o meno) con alcune modifiche che possano garantirne il successo, ma soprattutto la sicurezza, in un momento ancora decisamente delicato.

Non sorprende quindi che, come tutti gli eventi pubblici di questo tipo, per partecipare fisicamente all'evento bisognerà dar prova di aver ricevuto il vaccino per il COVID-19. In un comunicato stampa, la Consumer Technology Association (CTA) ha confermato questa volontà, sottolineando come la procedura sia già una prassi nel panorama lavorativo degli Stati Uniti e sia comunque la scelta giusta per garantire la sicurezza dei partecipanti.