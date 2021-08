Pagamenti mobile: italiani tra i più spendaccioni, Cina prima per diffusione

Che i pagamenti elettronici e quelli con dispositivi mobili siano in costante aumento non è una novità. La pandemia e il conseguente lockdown hanno creato una situazione che, sostanzialmente, ha sdoganato in larga parte questa tipologia di pagamenti; in un momento dove non si poteva uscire di casa e avere contatti "tradizionali" con la gente, tale pratica è stata ulteriormente favorita e incentivata, aiutando al contempo anche l'industria dell'e-commerce (pensiamo solo ai risultati di Amazon).

Quello dei pagamenti da mobile è un ulteriore segmento in espansione, uno dei più promettenti se pensiamo che prevede il pagamento attraverso lo strumento a noi più caro, il nostro smartphone. A tal proposito arriva uno studio di Statista relativo alla diffusione di tale metodologia nei vari paesi, non solo per quanto concerne il bacino di utenza, ma anche relativamente a quanto si spende mediamente in queste transazioni.