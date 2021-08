Elon Musk a Firenze tra cultura, ambiente e cibo. C'è stato spazio anche per gli affari?

Ci sono personaggi che, appena si muovono, fanno subito parlare di sé. Basta uno starnuto, e la notizia rimbalza immediatamente sui media e sull'intero web. Battute a parte, Elon Musk è uno di questi: dove va, fa rumore. Il terzo uomo più ricco della Terra (i dati riportati a primavera sono tuttora validi) ha visitato in questi ultimi giorni l'Italia, soggiornando a Firenze per visitare le sue meraviglie artistiche ed architettoniche e - soprattutto? - per incontrare politici e imprenditori. Con lui c'era tutta la famiglia: una visita di piacere o un viaggio d'affari?

Nel suo programma hanno trovato spazio Palazzo Vecchio, il Salone dei Cinquecento, lo studio di Francesco I de' Medici, la Galleria degli Uffizi e, a quanto pare, una abbuffata di fiorentina ("mai mangiato una carne così buona", avrebbe detto) nel centro della città. É stata anche occasione per incontrare il sindaco Dario Nardella, con cui Musk ha parlato di sostenibilità ambientale, argomento che l'imprenditore sud africano ha particolarmente a cuore (a inizio anno ha stanziato 100 milioni di dollari per finanziare le migliori idee sul tema). "Quando installerete una stazione spaziale su Marte, ci piacerebbe portarci qualche opera per il nostro progetto degli Uffizi diffusi" - Eike Schmidt, Direttore degli Uffizi Il "Leonardo dei tempi moderni" - così l'ha definito il sindaco di Firenze - ha discusso in modo particolare di flotte di taxi e mezzi di trasporto green, soluzioni che l'amministrazione locale intende prendere in considerazione per l'immediato futuro. Nardella si è informato anche su Solar Roof, il progetto targato Tesla per il fotovoltaico. In questo caso si tratterebbe di un (potenziale) strumento per lo sfruttamento dell'energia solare nel centro di Firenze grazie alla sua discrezione, visto che i vincoli architettonici in vigore impediscono agli abitanti l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti. Magari le speciali tegole integrate ai tetti potrebbero rappresentare la soluzione vincente - e non invasiva.

C'è poi chi dice che invece di essere tornato a casa negli Stati Uniti Elon Musk abbia fatto visita ad una delle sedi del Gruppo Leonardo, realtà italiana leader nel settore dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza. Del resto, non ci sarebbe nulla di strano: proprio Leonardo rappresenta un'eccellenza del nostro territorio, e i programmi spaziali di SpaceX potrebbero benissimo prevederne un diretto coinvolgimento. O magari Musk è venuto a prendere contatti per una nuova Gigafactory: oltre a quella di Berlino, si parla di novità anche per Regno Unito e Russia. E in Italia no?