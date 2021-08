In USA si pagherà nei cinema con i Bitcoin, parola di AMC

La holding, pensate, è passata dai circa $3 ad azione di metà gennaio ai quasi $20 dollari di fine gennaio, per poi riesplodere in maniera più decisa a fine maggio in concomitanza con l'allentamento delle restrizioni e la riapertura delle sale negli Stati Uniti. Da questa esperienza AMC ha forse imparato a "giocare" di più con la finanza e strizzare l'occhio alle nuove tendenze, tra cui anche i Bitcoin . Nell'ultima riunione degli azionisti di questo lunedì, infatti, è stato annunciato l'utilizzo di una tecnologia che permetterà di pagare nei cinema statunitensi con questa criptomoneta per biglietti e snack .

La catena di cinema non è che l'ultima delle grandi aziende che pensano ad una simile mossa: di recente anche Tesla si è esposta parecchio sull'argomento tramite il suo celebre CEO e perfino Amazon ha fatto trapelare dell'interesse, seppur poi rientrato (temporaneamente?) e non c'è quindi da stupirsi se altre realtà cercano di salire sul treno delle criptovalute.

Il problema resta sempre lo stesso: come gestire le fluttuazioni dei Bitcoin? Ciò che un americano potrà pagare con una piccola porzione di Bitcoin per entrare al cinema assumerà tutt'altro valore qualora le fluttuazioni della criptomoneta continueranno così violentemente. La volatilità in un simile contesto resta un limite difficile da superare: per chi acquista resta la possibilità di scegliere quando e come usare il proprio Bitcoin mentre per chi li riceve, in molti casi, la soluzione più semplice potrebbe essere di effettuare un cambio istantaneo in dollari per coprirsi da eventuali cambi di valore repentini.