Open Fiber, nuovo assetto societario: Enel cede le sue quote per 2,6 miliardi di euro

Enel ha ceduto il 50% del capitale di Open Fiber: l'operazione era stata definita da tempo ed ora si concretizza ufficialmente in attesa del closing previsto tra ottobre e dicembre 2021. Il 40% va al fondo australiano Macquarie Asset Management per 2.120 milioni di euro, il restante 10% passa a CDP Equity per 530 milioni di euro. Cassa Depositi e Prestiti già deteneva il 50% del capitale, e con la nuova acquisizione approvata dal board a fine aprile ottiene la maggioranza assoluta (60%).

Esce dunque di scena Enel da Open Fiber, a cui vengono tuttavia riconosciuti degli earn-out* "legati ad eventi futuri e incerti".

* Clausola che prevede che "il pagamento del prezzo o di una parte di esso sia vincolato a un determinato risultato o al verificarsi di una situazione della società acquisita in un momento successivo a quello in cui avviene il trasferimento" [da Il Sole 24 Ore]. Il prezzo a cui vengono vendute le quote risulta dunque essere parzialmente aleatorio (parte fissa + parte variabile), e dipende da eventi futuri non del tutto prevedibili.