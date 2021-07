Sparkle, una delle società del Gruppo TIM leader nel mondo nel settore delle dorsali in fibra, ha annunciato oggi che collaborerà con Google e altri operatori per la realizzazione di Blue & Raman Submarine Cable Systems. Si tratta di un backbone composto da Blue System che collegherà Italia, Francia, Grecia e Raman System che collegherà Giordania, Arabia Saudita, Gibuti, Oman e India. La piena operatività dell'intera rete è prevista nel 2024.

"Siamo molto orgogliosi di rafforzare la nostra collaborazione con Google con questa infrastruttura intercontinentale all'avanguardia", ha commentato Elisabetta Romano, Amministratore Delegato di Sparkle. "Con Blue & Raman Submarine Cable Systems, Sparkle potenzia le sue capacità nelle rotte strategiche tra Asia, Medio Oriente ed Europa e l’estensione di BlueMed consolida la sua presenza nell’area del Mediterraneo".

Nello specifico si parla di "nuovi sistemi di trasmissione via cavo, dotati di 16 coppie di fibra ciascuno" progettati seguendo i principi innovativi di open cable e open landing station "per garantire la massima apertura verso altri operatori in termini di gestione della fibra e di accesso ai punti di terminazione dei cavi". In sintesi viene agevolata la diversificazione, scalabilità e latenza.

La novità sostanziale del Blue System (o BlueMed) è che seguirà una rotta che attraverserà lo Stretto di Messina anziché il Canale di Sicilia; il completamento è previsto per il 2022. In questo modo verranno agevolati Internet Service Provider (ISP), carrier, operatori di telecomunicazioni, fornitori di contenuti, imprese e istituzioni.

Sparkle, in seno al Blue System, continuerà a mantenere la proprietà e la gestione esclusiva della dorsale BlueMed con quattro coppie di fibre aggiuntive e una capacità trasmissiva iniziale di oltre 25 Terabit al secondo (Tbps) per coppia di fibre. Questo si estende ormai fino alla Giordania (Aqaba), condividendo con Blue System le componenti sottomarine e aggiungendo diramazioni private in Francia (Corsica), Grecia (Chania – Creta), Italia (Golfo Aranci – Sardegna e Roma), Algeria, Tunisia, Libia, Turchia, Cipro e altre ancora nel futuro.

Infine bisogna sottolineare che BlueMed "supporterà collegamenti diretti e senza interruzioni in tutto il bacino del Mediterraneo con livelli di latenza ed efficienza spettrale senza precedenti".

La nuova stazione di atterraggio neutrale di Sparkle a Genova rappresenta poi il punto di ingresso privilegiato per l'accesso all'ecosistema digitale di Milano e in prospettiva futuro il percorso rappresenterà la via preferenziale per i futuri cavi sottomarini in contatto con Africa, Medio Oriente, Asia ed Europa.