Facebook rinuncia alla scrittura col pensiero applicata alla realtà aumentata

Proprio mentre si registrano i primi successi di scrittura con la forza del pensiero, Facebook ha annunciato l'abbandono del proprio progetto di sviluppare un'interfaccia cervello-computer (BCI, Brain-Computer Interface) commerciale indossabile (in caschetto, per la precisione) applicata alla realtà aumentata. Al momento, ha spiegato la società in un comunicato stampa, non ci sono indicazioni concrete che la ricerca si possa applicare in un prodotto tecnologico producibile in massa. Facebook si concentrerà invece su interfacce indossate sul polso.

È importante precisare che le recentissime scoperte nel campo della scrittura col pensiero, finanziate peraltro sempre da Facebook, richiedono l'inserimento di elettrodi direttamente nel cervello: una pratica che Facebook non ha nessuna intenzione di perseguire per il mero avanzamento della realtà aumentata. La tecnologia a cui puntava era quella ottica; e benché ritenga che, nel lungo termine, questa tecnologia maturerà e si rivelerà preziosa, servono interfacce neurali che abbiano un percorso di arrivo sul mercato più breve e sostenibile.