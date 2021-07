Se gli escrementi si possono trasformare in energia e valute digitali, cosa vieta alla scienza di trovare un modo per riutilizzare anche il sudore per fini (ancora) più utili? Studi in tal senso sono stati già condotti in passato - si ricorda la e-skin che per la misura dei parametri vitali - e proseguono tagliando nuovi traguardi. I ricercatori dell'università della California (UC San Diego Jacobs School of Engineering) hanno realizzato un dispositivo indossabile che trasforma il sudore (e un semplice tocco) in una fonte di energia.

Si presenta come una sottile striscia flessibile - sembra un cerotto, ma non lo è - che può essere avvolta attorno alla punta delle dita, una posizione scelta non a caso perché quello è il punto del corpo che produce costantemente sudore.

POTERE DELLE DITA (SUDATE)

È un dispositivo unico nel suo genere, dicono i ricercatori, perché a differenza di altri dispositivi indossabili alimentati dal sudore, questo funziona anche senza che chi lo indossa compia alcuna attività fisica: l'utente può quindi accumulare energia anche mentre resta immobile o dorme. Questo è possibile proprio perché le dita hanno la peculiarità di produrre sempre sudore, come ricordano gli studiosi: Il dispositivo tra la maggior parte della sua alimentazione dal sudore prodotto dalle dita, che sono delle fabbriche di sudore sempre attive. È un fatto poco noto che i polpastrelli sono uno dei punti del corpo che sudano di più; ognuno contiene oltre 1000 ghiandole sudoripare e può produrre una quantità di sudore da 100 a 1000 volte maggiore rispetto ad altre parti del corpo [...] il motivo per cui ci sentiamo più sudati in altre parti del corpo è perché quei punti non sono ben ventilati. Al contrario i polpastrelli sono sempre esposti all'aria, quindi il sudore evapora quando esce. Quindi, invece di lasciarlo evaporare, usiamo il nostro dispositivo per raccoglierlo e generare una significativa quantità di energia.

COME FUNZIONA

Il processo di conversione del sudore in energia è simile a quello usato nella sopraccitata e-skin: il dispositivo integra un'imbottitura di elettrodi in schiuma di carbonio che assorbe il sudore e lo trasforma in energia elettrica. Gli elettrodi sono muniti di enzimi che innescano reazioni chimiche tra il lattato - il sudore umano è ricco di questo composto - e le molecole di ossigeno generando elettricità. La sottile striscia integra inoltre un chip realizzato in materiale piezoelettrico che produce ulteriore energia quando viene premuto. In breve: l'utente resta inerte > il dispositivo produce e accumula energia

l'utente preme il dispositivo, anche svolgendo semplici attività come digitare sulla tastiera o premere i tasti del mouse > il chip produce ulteriore energia.

QUANTA ENERGIA PRODUCE

È ancora presto per mandare in pensione i tradizionali caricabatterie pensando di sostituirli del tutto con il dispositivo creato dai ricercatori, ma i risultati sono comunque degni di nota.

Dallo studio è emerso che dopo 10 ore di sonno - quindi ipotizzando un'attività sostanzialmente sedentaria - il dispositivo è stato in grado di produrre e accumulare 400 millijoule di energia: basta per alimentare un orologio da polso elettronico per 24 ore, dicono i ricercatori. Invece dopo un'ora passata a cliccare il tasto del mouse si possono produrre circa 30 millijoule. Nulla vieta di moltiplicare la potenza accumulata indossando più di un dispositivo (le dita sono 10 in fondo).

APPLICAZIONI PRATICHE

L'idea di base alla base resta stimolante: arrivare ad avere dispositivi indossabili che si possono usare senza il peso di doverli ricaricare. Tutto avviene in automatico mentre si svolgono le attività quotidiane, e anche senza svolgere alcuna attività.

Per dare concretezza al progetto lo studio ha previsto dei casi d'uso: in uno il dispositivo è stato accoppiato ad un sistema elettronico costituito da un sensore chimico collegato ad un display a basso consumo che visualizza una lettura numerica dei dati del sensore. Per alimentare il dispositivo composito è stato sufficiente premere 10 volte ogni 10 secondi il chip o indossarlo sulla punta delle dita per 2 minuti. Un piccolo dispositivo di questo genere potrebbe essere usato per monitorare costantemente determinati parametri, per esempio il livello di vitamina C.