Search Atlas sfata il mito dell'imparzialità delle ricerche su Google

Search Atlas è uno strumento sviluppato da un gruppo di ricercatori scientifici che dimostra quanto varino i risultati dei motori di ricerca, nello specifico Google, in base alla parte di mondo in cui ci si trova. Se il concetto è relativamente facile da immaginare a livello teorico, il pregio di Search Atlas è che lo visualizza in modo semplice e intuitivo. È bene precisare che il servizio non è ancora disponibile pubblicamente, ma i responsabili del progetto hanno già divulgato diversi video e dissertazioni sull'argomento. Uno dei primi esempi illustrati dal progetto è la ricerca della parola "dio": su Google USA i riferimenti saranno prevalentemente al cristianesimo, mentre nella versione degli Emirati Arabi all'islamismo, mentre in Giappone si troveranno spiegazioni sullo shintoismo, il sistema politeista locale. Lo stesso vale per Google Immagini: una ricerca sempre della stessa parola in Bulgaria mostrerà raffigurazioni tradizionali del Dio cristiano; in Azerbaigian si troveranno immagini calligrafiche della parola "Allah" in arabo; in Mongolia troveremo invece immagini del Buddha.

Excited to announce Search Atlas, a new project (w/ Rodrigo Ochigame) in DIS '21!



We built a search engine that lets you search across languages & locations.



Making searches worldwide, we discovered surprising "borders" & "regions" in Google’s results.https://t.co/7oPpm8pW42 pic.twitter.com/2wqed8HnUN — Katherine Ye (@hypotext) July 2, 2021

Lo scopo del progetto è dimostrare che l'imparzialità di risultati a livelli assoluti è una pura utopia per un motore di ricerca, perché si scontra con un parametro altrettanto importante - la rilevanza. Non avrebbe senso se in tutta Italia, cercando "dio", i risultati fossero quelli sullo shintoismo giapponese. L'esempio portato fin qui è prevedibilmente uno dei più eclatanti, perché il significato che si attribuisce a Dio varia moltissimo in base alla storia e alla cultura locale, sviluppata nei secoli in cui i nostri antenati non erano nemmeno in grado di immaginare l'accesso globale all'informazione di cui godiamo oggi. L'effetto dell'esperimento varia, prevedibilmente, in base alla keyword: ma i "confini dell'informazione", come li definiscono i ricercatori, non sono limitati a questioni religiose e culturali. Se si cerca Tienanmen Square, per esempio, e si fa figurare come se la ricerca provenisse dalla Cina, le famose immagini dei carri armati delle proteste del 1989 non vengono mostrate.

È importante ricordare che Google è assente dalla Cina da oltre un decennio proprio per la decisione di smettere di censurare le informazioni in base al volere del governo di Pechino. Un portavoce di Google ha spiegato che quanto accade con Search Atlas non è una questione di censura, perché le immagini rimangono comunque disponibili, ma in determinate circostanze l'intento turistico, e non quello di documentazione, è il più probabile o prominente, e quindi il motore favorisce immagini attuali, piene di turisti. Il progetto, dicono i ricercatori, potrebbe aiutare a spiegare al grande pubblico come funzionano gli intricati meccanismi e algoritmi che regolano i motori di ricerca - soprattutto nella misura in cui questo canale di accesso alle informazioni viene percepito come più imparziale rispetto ai social network. E in ultimo potrebbe aiutare anche alla realizzazione di leggi che aiutino a rendere il mercato più equo, e in ultimo competitivo.