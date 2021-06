Vodafone, il brand rosso diventa verde: 100% energie rinnovabili in tutta Europa

Vodafone è riuscita ad essere in linea con i suoi obiettivi annunciando che, a partire dal 1° luglio 2021, la sua rete europea sarà alimentata da elettricità proveniente al 100% da fonti rinnovabili, un traguardo che in Italia è stato già raggiunto. Vodafone Italia, infatti, alimenta totalmente la sua rete e i propri uffici tramite l’acquisto di energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili certificate come vento, acqua o Sole.

In occasione del raggiungimento di questo importante traguardo, Vodafone colorerà di verde in tutta Europa il suo iconico marchio oltre a lanciare una campagna sui principali canali digitali e social in dodici Paesi.



L’annuncio di oggi, si legge in una nota, rappresenta un ulteriore passo per raggiungere gli obiettivi dell'azienda di azzerare le emissioni proprie di gas a effetto serra entro il 2030 e quelle di tutta la sua catena del valore (net zero) entro il 2040. In Italia, Vodafone, è stata la prima tra le aziende di telecomunicazioni ad anticipare al 2025 gli obiettivi di zero emissioni.