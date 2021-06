Facebook fa acqua: prima banna Trump, poi pubblica i post del comitato elettorale

Facebook torna nell'occhio del ciclone con l'accusa di non essere in grado di far rispettare le regole di censura e i ban imposti agli account che, in passato, hanno violato le norme di pubblicazione. Il caso è particolarmente scottante, riguardando l'ex Presidente americano Donald Trump, nonché (possibile) candidato alle elezioni presidenziali del 2024. Il tycoon è stato cacciato fuori dalla piattaforma social "a tempo indeterminato" a seguito dell'assalto al Congresso dello scorso gennaio, blocco nuovamente ribadito e confermato il mese scorso a dimostrazione della linea dura intrapresa da Zuckerberg. Qualcosa però non quadra, e c'è chi pensa che dietro ad alcuni post pubblicati di recente su Facebook ci sia addirittura il tacito benestare proprio del CEO del social.

Ricordate Save America? Era il comitato a sostegno della campagna elettorale di Trump, di proprietà dello stesso ex-Presidente. Ebbene, oggi gestisce su Facebook la pagina Team Trump, che da qualche giorno a questa parte sta pubblicando e diffondendo messaggi elettorali e pubblicità politiche pro-Trump e di dichiarato attacco all'attuale presidenza Biden-Harris. Nei messaggi sponsorizzati ci sono inviti alla raccolta di fondi e a sostenere la propaganda elettorale del - diciamo così - candidato Presidente.