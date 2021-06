5G, oltre il traguardo di mezzo miliardo di utenti entro fine 2021 | Ericsson

Mentre qualcuna delle potenze mondiali già si attrezza per il 6G, e Apple ha iniziato ad assumere appositamente degli ingegneri, gli abbonamenti 5G crescono al ritmo di un milione al giorno, ed entro la fine del 2021 supereranno quota mezzo miliardo di utenti nel mondo.

La previsione arriva direttamente dall'Ericsson Mobility Report, arrivato ormai alla ventesima edizione, e delineano un futuro in cui questa tecnologia sarà quella adottata più rapidamente di sempre: dovrebbe raggiungere il miliardo di abbonamenti con due anni di anticipo rispetto a quanto avvenuto con il 4G, ed entro il 2026 si prevedono 3,5 miliardi di abbonamenti al 5G e una copertura del 60% della popolazione mondiale.

Il ritmo di adozione non procede uniformemente in tutte le zone del mondo: in testa ci sono Cina, Stati Uniti, Corea, Giappone e mercati del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Gcc, tra i primi a lanciare i servizi commerciali 5G), mentre l'Europa va ancora piuttosto a rilento. Molto dipende dall'impegno della Cina su questo fronte e dalla crescente diffusione e affidabilità dei dispositivi commerciali 5G: se si pensa agli smartphone, sono già stati presentati o annunciati oltre 300 modelli 5G.