Facebook, Zuckerberg è sempre meno amato dai dipendenti

I dipendenti di Facebook amano sempre meno Mark Zuckerberg. Il calo dell'apprezzamento ha determinato la sua uscita dalla classifica dei 100 migliori amministratori delegati, così come delineata da Glassdoor. Non era mai successo dal 2013. Il sito per la ricerca di lavoro ha condotto un sondaggio tra i lavoratori di Facebook tra maggio 2020 e maggio 202: il tasso di approvazione di Zuckerberg è passato dal 94% del 2019 all'89% del 2021.700 dipendenti di Facebook hanno risposto al sondaggio, è una piccola frazione del totale, ma il risultato è comunque significativo, anche perché Glassdoor viene considerato un valido strumento di reclutamento del personale e perché la classifica campeggia da anni sulle pagine del sito.

Glassdoor cura la classifica dal 2013, all'epoca Zuckerberg si piazzò al primo posto con un tasso di approvazione del 99%. L'indice di gradimento è sceso negli ultimi mesi del 2020 e all'inizio del 2021 a causa - si ipotizza - delle posizioni assunte rispetto alla campagna presidenziale statunitense e al tema della disinformazione sul COVID-19. Zuckerberg ha preso decisioni su temi molto divisivi, i rapporti tesi con l'ex-presidente Trump - condannato a rinunciare a Facebook per almeno 2 anni - possono aver scontentato quella parte dei dipendenti che gravita nella stessa area politica, la scelta di dare una stretta alle notizie false sui vaccini ha toccato un tema che, soprattutto all'inizio della campagna vaccinale, è stato molto dibattuto. In breve, anche per Zuckerberg non è stato un anno semplice.

Meno amato non vuol comunque dire che la popolarità di Zuckerberg sia colata a picco, basti pensare che l'indice di gradimento medio della classifica di Glassdoor è del 73%. Certo il divario con altri importanti amministratori delegati di grandi aziende si fa più marcato: ad esempio, Satya Nadella, numero uno di Microsoft, svetta tra i primi posti della classifica (sesto con il 97% negli Stati Uniti, secondo con il 99% nel Regno Unito). Più staccato ma comunque presente Tim Cook, la guida di Apple (al 32esimo posto con il 95% negli Stati Uniti). C'è comunque un'altra classifica in cui Zuckerberg è ben felice di essere presente, il suo nome continua a figurare nell'elenco delle 10 persone più ricche al mondo. Secondo la top ten di Forbes è in quinta posizione con un patrimonio di 97 miliardi di dollari.