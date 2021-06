Ronaldo non ama la Coca-Cola e il titolo della bevanda crolla: potere degli influencer

Non tutti amano le bibite gassate, ma se a dirlo è chi che viene considerato uno dei principali influencer, allora gli effetti sono devastanti. Cristiano Ronaldo è stato protagonista di un imbarazzante siparietto in occasione della conferenza stampa di Euro 2020 tenutasi prima della partita Portogallo-Ungheria - si è svolta ieri. Il giocatore si siede, trova di fronte a sè due bottiglie di Coca-Cola, le sposta - per non dire le butta via - e solleva trionfalmente una d'acqua. Agua! dice Ronaldo mentre compie un gesto che sul piano della comunicazione vale a dire: non bevete Coca-Cola, meglio l'acqua. Antefatto: Coca-Cola è lo sponsor ufficiale della competizione sportiva. Conseguenza: il titolo di Coca-Cola ha registrato un clamoroso crollo in borsa dopo il gesto di Ronaldo. Il valore di mercato dell'azienda si è ridotto di ben 4 miliardi di dollari, passando da 242 a 238. Lunedì scorso le azioni erano scambiate a circa 56,17 dollari, ma sono scese dell'1,6% alla fine della conferenza stampa; ieri il titolo ha chiuso a 55,41 dollari. Effetto a catena anche sulla filiera con un'onda d'urto avvertita anche da Coca-Cola Bottling, uno dei principali imbottigliatori della bibita (lunedì il titolo è sceso da 413,15 a 408,27 dollari).

Coca-Cola ha rilasciato una molto diplomatica dichiarazione: ognuno ha diritto di avere le proprie preferenze sulle bevande. La vicenda non è passata inosservata agli organizzatori di Euro 2020 che in una nota chiariscono: ai giocatori viene offerta dell'acqua insieme alla Coca-Cola e alla Coca Cola Zero Sugar, quando arrivano alla nostra conferenza stampa. Insomma, tutto secondo programma, ad eccezione di quel gesto così plateale che ha avuto una notevole ripercussione sul valore azionario di Coca-Cola. Da ricordare che altre volte il capitano del Portogallo ha dichiarato di non apprezzare la Coca-Cola, e altri cibi e bevande poco salutari. L'impatto dei gesti e delle parole di Ronaldo non dovrebbero sorprendere se si ricordano i dati sui top 50 influencer dei social media come delineati a maggio scorso nel report Generational Power Index (GPI) di Visual Capitalist. Ronaldo è in vetta. Solo contando l'esposizione sulle principali reti social, il campione ha un totale di 517 milioni di follower, seguono Justin Bieber (455 milioni) e, a chiudere il podio, Ariana Grande (429 milioni). Un messaggio di approvazione o di disapprovazione di un prodotto da parte di personaggi così popolari causa atti di emulazione tra i follower, e di questo le aziende sono consapevoli.

L'attenzione nei confronti del fenomeno degli influencer e degli effetti che i loro comportamenti determinano sulle scelte dei consumatori resta attuale anche nel mercato italiano. Recentemente l'AGCM ha avviato le indagini nei confronti di Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Stefano Sala per stabilire se hanno dato il via ad una campagna pubblicitaria occulta per conto di BAT Italia sfruttando i loro canali social.