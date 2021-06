5G, Italia quasi ultima nella classifica in Europa per download, upload e non solo

Una ricerca di Open Signal ha studiato la qualità del 5G nei Paesi europei e medio orientali, il così detto mercato EMEA, e in maniera non del tutto inaspettata si è scoperto che l' Italia non brilla per la sua rete . I parametri presi in considerazione sono tutti quelli che ci si aspetta dall'analisi del 5G: download , upload , streaming , esperienza in game , qualità delle chiamate e via dicendo. A dominare questa speciale classifica sono gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita seguiti a ruota dalla Finlandia, anche se differenti test portano a classifiche e risultati diversi. L'Italia non si distingue in nessun aspetto particolare, come andremo a vedere poco sotto.

Per gli altri test, Open Signal utilizza una scala di valori da 1 a 100 che si basa su tutta una serie di test e parametri, così da assegnare un punteggio a ciascun paese. L'Italia si piazza penultima nello streaming video (75,7 punti), quart'ultima nel gaming (69,7 punti) e quart'ultima anche nelle chiamate (80,2 punti). Considerate però che, essendo una scala pensata per essere applicata in tutto il mondo, i valori tra 75 e 85 sono considerati "buoni", mentre quelli tra 65 e 75 sono "medi".

In generale, la velocità del download nel passaggio tra 4G e 5G in Italia è cresciuta di 3,1 volte, meglio rispetto a Francia, Germania e Polonia ma peggio se confrontata con Gran Bretagna, Austria, Spagna e Grecia, per citare alcuni Paesi. La ricerca si chiude sottolineando come, in generale, il 5G mostri ancora parecchi margini di crescita sia in termini di tempo speso dagli utenti connessi, sia per quanto concerne la diffusione sul territorio. Non c'è dubbio che il crescente numero di possibili applicazioni, dal gaming allo streaming, passando per tutte le app che sfruttano il cloud, sarà un grande propellente per la crescita dei prossimi anni. Le vendite degli smartphone, d'altra parte, mostrano come la richiesta da parte degli utenti è alta già oggi.