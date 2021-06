Dazn si aggiudica anche la Serie B per il triennio 2021-2024!

Dazn continua ad arricchire la sua offerta di contenuti dedicati agli amanti del calcio aggiudicandosi anche i diritti per le trasmissioni non esclusive delle partite di Serie BKT per il triennio 2021-2024. La finestra temporale per formalizzare l'offerta per trasmettere in streaming anche la Serie B - la partecipazione è relativa al pacchetto piattaforme internet/mobile - scadeva ieri e Dazn non si è lasciato sfuggire l'occasione per potenziare una proposta che in questo modo diventa ancora più ricca: oltre ai diritti di trasmissione delle partite di Serie A si aggiungono quelli relativi ai match del campionato cadetto.

Dazn condividerà con Sky ed Helbiz Media i diritti di trasmissione, mentre per la Lega Serie B i ricavi salgono a 48,5 milioni di euro, con conseguenti vantaggi sia per gli utenti finali che avranno a disposizione più canali per seguire le partire, sia per i club associati ai quali vengono garantite maggiori risorse. La cifra, raddoppiata rispetto allo scorso triennio, potrebbe ulteriormente aumentare con i pacchetti riservati ai diritti in chiaro.