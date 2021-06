Bill Gates, i cinque libri consigliati per l'estate 2021 dal fondatore di Microsoft

Cinque libri per l'estate: mentre Microsoft si prepara ad annunciare Windows 11, sul suo blog ufficiale Bill Gates ha condiviso una serie di letture consigliate, come da consuetudine oramai consolidata. Nel post Gates spiega che "forse perché le vite di tutti noi sono state sconvolte da un virus o forse perché ho speso così tanto tempo quest'anno a parlare di come evitare un disastro climatico [...] ho scelto dei libri che parlano del rapporto complicato tra la natura e l'uomo". Il primo libro consigliato è Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric di Thomas Gryta e Ted Mann, un saggio sul successo e poi i problemi del gigante americano General Electric. Gates ha spiegato che lo consiglia a chiunque è in una posizione di leadership, a prescindere dal tipo di azienda o attività, perché troverà moltissimi spunti interessanti.

Il secondo è Under a White Sky: The Nature of the Future di Elizabeth Kolbert, autrice anche di La sesta estinzione. Terzo consiglio, questo già disponibile anche in italiano a differenza degli altri due, è Una terra promessa di Barak Obama che secondo Gates "è un libro potente con tanti dettagli su come si struttura una grande leadership".

Il quarto libro è anche l'unico romanzo tra quelli consigliati, pure questo disponibile in italiano: Il sussurro del mondo di Richard Powers è secondo Bill Gates "uno dei libri più strani che io abbia mai letto negli ultimi anni. Anche se ci sono alcune posizioni davvero estreme rispetto alla necessità di proteggere le foreste, sono stato toccato dalla passione dei personaggi per questa causa e ho terminato la lettura con la voglia di saperne di più sugli alberi".

Quinto e ultimo, La miglior difesa: La nuova scienza del sistema immunitario. Un racconto in quattro vite di Matt Richtel, un testo che nonostante sia stato scritto prima della diffusione del COVID-19, per Gates è ancora una letture molto valida nel raccontare come funziona il nostro sistema immunitario e i progressi fatti sul fronte scientifico negli ultimi 10 anni.