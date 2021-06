Booking.com nei guai in Italia: accusata di evasione fiscale per 150 milioni di euro

Booking.com non viene mai citata espressamente nel comunicato ufficiale pubblicato dalla Guardia di Finanza, ma il riferimento va proprio alla popolare piattaforma di prenotazioni online di strutture ricettive. Il Comando Provinciale di Genova ha concluso l'attività di verifica fiscale in corso dal 2018 facendo emergere un'evasione dell'IVA che supera i 150 milioni di euro e relativa al periodo 2013-2019.

COSA É SUCCESSO

La "società olandese" - come viene genericamente definita nel comunicato - emetteva fatture prive di IVA applicando il cosiddetto reverse charge, meccanismo con cui l'IVA viene versata a chi paga la fattura (il proprietario dell'immobile) anche nel caso in cui questi non sia titolare di partita IVA. In una situazione del genere, il ricevente non ha i mezzi per pagare l'IVA e dunque l'imposta non viene né dichiarata, né versata.

Su un totale di 700 milioni di euro di fatturato in Italia, Booking.com avrebbe così dovuto versare nelle casse dello Stato più di 153 milioni di euro. Fu Federalberghi a sollevare la questione tempo addietro, affermando che "Booking.com emette fatture senza IVA italiana, applicando il meccanismo del cosiddetto reverse charge anche nei casi in cui la struttura ricettiva è priva di partita IVA. La conseguenza è l'evasione totale dell'imposta, che non viene pagata né dal portale, né dalla struttura".

Dunque quale atteggiamento avrebbe dovuto avere Booking.com in questo contesto? "Se la struttura ricettiva non ha P.IVA, dovrà essere invece il portale ad identificarsi in Italia e ad emettere fattura con IVA italiana". E questo Booking.com non l'ha mai fatto.