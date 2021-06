Un quinto oceano si è aggiunto ai quattro già noti

Ieri, 8 giugno 2021, è stato il World Oceans Day, la giornata mondiale degli oceani, e National Geographic ha approfittato dell'occasione per dichiarare ufficialmente l'Oceano antartico (anche noto come Oceano meridionale e Oceano australe), ovvero l'insieme di mari che circondano il continente antartico, il quinto oceano. Si aggiunge così all'Oceano atlantico, al pacifico, all'indiano e all'artico.

Alex Tait della National Geographic Society Geographer ha dichiarato che "l'Oceano antartico è stato considerato come tale dagli scienziati da molto tempo ma, dato che non si è mai trovato un accordo internazionale, non l'abbiamo mai riconosciuto ufficialmente".

Gli scienziati hanno dibattuto a lungo se i mari attorno all'antartico avessero abbastanza caratteristiche peculiari da guadagnarsi un nome proprio, come gli altri oceani. Tait ha spiegato che "questo passo è stato fatto per riconoscerne le peculiarità e l'unicità dell'ecosistema rispetto agli altri", un modo per aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica a proposito di un'area che ha particolare bisogno di essere conservata e protetta.