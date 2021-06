Vodafone TV potrebbe perdere l'app Dazn

Dazn vorrebbe sfilarsi dalla Vodafone TV, il servizio di Vodafone Italia che integra in un'unica piattaforma la TV tradizionale, i contenuti on demand e una selezione di app di streaming. Il contratto in realtà scadrebbe ad agosto 2022, ma stando a quanto riporta oggi (in edicola) Il Sole 24 Ore il gruppo londinese specializzato in streaming sportivo il 12 marzo avrebbe recapitato una disdetta.

I motivi potrebbero essere molteplici ma quello più scontato (e verosimile) sembra essere legato all'acquisizione dei diritti sulla Serie A per i prossimi tre anni e l'abbinato accordo con TIM. Già, perché lo stesso amministratore delegato della telco, Luigi Gubitosi, ha recentemente dichiarato che la partnership con Dazn è simile a quella con Disney Plus, ovvero esclusiva. In pratica dovrebbe essere l'unica telco abilitata a distribuire gli abbonamenti - a parte ovviamente gli altri consueti canali.