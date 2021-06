Facebook è nel mirino della Commissione Europea e dell'Autorità Antitrust britannica (CMA) per le presunte pratiche anticoncorrenziali poste in essere nella gestione del suo Markteplace - la sezione del popolare social network dedicata alla compravendita di beni e servizi tra gli utenti della piattaforma lanciata nel 2016 e arrivata nel mercato italiano l'anno successivo. Il sospetto è che Facebook abbia utilizzato i dati degli utenti a suo vantaggio per competere illecitamente con le aziende che operano nel settore degli annunci pubblicitari.