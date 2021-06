Facebook ci ripensa: i politici vanno trattati come utenti comuni

Trump ha lasciato un segno nel rapporto tra politica e social. L'ex inquilino della Casa Bianca, infatti, ha sfruttato sino in fondo tutte le tutele che le varie piattaforme hanno sempre riservato agli account istituzionali e a quelli dei principali esponenti politici, i quali godono spesso di particolari privilegi per quanto riguarda la loro maggior libertà di espressione, concessa in nome del dibattito democratico. Social come Facebook, ad esempio, hanno sempre sostenuto che la moderazione dei messaggi pubblicati dai leader politici non dovesse spettare alla piattaforma, in quanto avrebbe comportato una forma di censura nei confronti del pensiero di questo o quel rappresentante, lasciando che invece fossero gli utenti a premiare o punire determinati messaggi attraverso l'espressione del loro consenso. Probabilmente questa posizione è la migliore da mantenere sino a quando il dibattito politico resta su un livello tale da mantenere almeno una parvenza di moderazione e istituzionalità: la piattaforma non può essere un elemento attivo della discussione politica, ma allo stesso tempo la politica deve essere in grado di darsi delle regole e non abusare del vantaggio che le è concesso, specialmente quando il messaggio non è più orientato verso l'argomentazione di un'idea ma diventa un vero e proprio strumento di attacco nei confronti di chi non ha gli stessi mezzi e la potenza mediatica per difendersi.

TRUMP: UN LIMITE CHE NON DEVE ESSERE SUPERATO

Trump ha più volte mostrato il limite oltre il quale non si deve andare, utilizzando i suoi account privilegiati per portare attacchi diretti ad avversari politici, ridicolizzare posizioni diverse dalla sua e diffondere notizie false e fuorvianti sicuro del fatto che il suo megafono non potesse essere spento e che il suo messaggio avrebbe comunque prevaricato per potenza e diffusione quello dei suoi oppositori e avversari. Questa esperienza ha portato per la prima volta ad un ban congiunto dell'ex Presidente da tutte le principali piattaforme social in occasione dell'assalto a Capitol Hill avvenuto a gennaio. Una presa di posizione incredibilmente forte da parte dei social, arrivata comunque in un periodo di debolezza di Trump, dal momento che è giunta solo quando era ormai chiaro che il prossimo inquilino della Casa Bianca non sarebbe più stato lui. Una volta caduto, è stato più facile infliggere un colpo così duro e significativo senza il timore di chissà quale ripercussione, tuttavia la mossa - anche in queste condizioni - rappresenta pur sempre un precedente importante e sembra che Facebook abbia deciso di rivedere in maniera profonda il suo rapporto con la politica alla luce di queste esperienze. Un primo segnale di ciò è arrivato già a febbraio, quando la piattaforma ha annunciato di voler ridurre la circolazione dei contenuti politici dal feed delle notizie, senza però eliminarli completamente. Ora però sembra che la piattaforma sia pronta a fare un ulteriore passo avanti, arrivando a rimuovere gran parte delle immunità concesse ai profili dei personaggi politici, proprio alla luce di quanto accaduto con il caso Trump.

TUTTI I POLITICI DEVONO ESSERE TRATTI ALLO STESSO MODO

Questa spinta al cambiamento non è nata completamente all'interno di Facebook, bensì arriva dall'Oversight Board, ovvero il gruppo di supervisione creato dall'azienda ma reso indipendente, a cui spetta valutare se la piattaforma rispetti o meno le regole che si è imposta. Insomma, si tratta pur sempre di uno strumento di Facebook, ma il suo scopo non è quello di assecondare tutto quello che viene fatto dalla dirigenza, bensì di porla davanti alle questioni spinose per spronarla ad agire. L'Oversight Board ha infatti ritenuto sbagliata l'attuale gestione del tema politico da parte di Facebook: in particolare viene criticato il riguardo verso i profili degli altri politici di tutto il mondo dopo che il Presidente degli Stati Uniti è stato estromesso dalla piattaforma: se uno può essere toccato, devono poterlo essere anche tutti gli altri. Facebook dovrà rispondere all'Oversight Board entro il 5 giugno, ma dalle prime indiscrezioni pare che il social sia concorde con quanto portato all'attenzione e potrebbe quindi eliminare tutti i meccanismi di protezione nei confronti della moderazione dei contenuti di cui godono gli esponenti politici. Oltre a ciò, sembra che Facebook potrebbe svelare alcuni dettagli - dimostrando quindi maggior trasparenza - riguardo il sistema utilizzato per ammonire gli account degli utenti che vengono accusati di aver infranto le regole della piattaforma. Secondo le indiscrezioni, Facebook potrebbe prevedere un sistema di avvisi che informeranno l'utente di quando ciò accade e del fatto che un ulteriore avviso potrebbe portare alla sospensione del suo account. Per finire, sembra che il social potrebbe cominciare a dichiarare (magari con un avviso di accompagnamento al post? Lo scopriremo) quando un messaggio non viene moderato - nonostante infranga le regole della piattaforma - per via del fatto che viene dato maggior peso al suo essere notizia che alla possibile violazione delle regole.

NON C'È LA SOLUZIONE CORRETTA IN ASSOLUTO

L'approccio di Facebook nei confronti della politica è stato particolarmente ignavo sino ad ora, dal momento che la piattaforma ha sempre preferito evitare qualsiasi ruolo attivo nella moderazione, arrivando persino ad esentare gli account dei leader politici dall'attività di fact checking, stando a quanto emerso da diversi rapporti interni che stanno segnalando la criticità di questo approccio da ormai diversi anni. Ovviamente un ruolo più attivo da parte di Facebook stravolgerà in maniera importante l'efficacia di determinati messaggi politici e ciò solleverà altri problemi di non poco conto, tra cui in base a quale autorità e legislazione Facebook possa intervenire sul dibattito politico dei singoli Paesi. La situazione non ha una soluzione facile e scontata, dal momento che qualsiasi decisione presa pone dei quesiti importanti: Facebook deve ormai fare i conti con ciò che è diventato e - in qualche modo - deve assumersi delle responsabilità per la sua eventuale decisione di moderare o non moderare un determinato messaggio politico. Non è certo un compito facile e sarà interessante capire come l'azienda riuscirà a trovare un equilibrio.