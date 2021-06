Cina, il "sole artificiale" raggiunge 160 milioni di gradi, battendo ogni record

Il reattore Experimental Advanced Superconducting Tokamak installato nella città di Hefei, in Cina, ha raggiunto e mantenuto 160 milioni di gradi celsius per 20 secondi e 120 milioni di gradi celsius per 101 secondi, stabilendo un nuovo record dopo quello precedente, segnato nel 2018. Il reattore replica il processo di fusione che avviene all'interno del Sole e delle altre stelle, ponendosi l'obiettivo di garantire enormi quantità di energia "pulita".

Il precedente record era di 100 milioni di gradi celsius, mantenuti per 100 secondi, quindi il miglioramento è considerevole e segna un passo in avanti importante nella ricerca di questo genere di soluzioni. Come riferimento, la temperatura interna del Sole è di circa 15 milioni di gradi, quindi il reattore tokamak ha superato di oltre dieci volte quel valore.