Hacker russi dietro all'attacco del gigante della lavorazione della carne

Ci sarebbe un gruppo di hacker russi dietro all'attacco che, in settimana, ha colpito JBS Food, multinazionale americana leader mondiale nella lavorazione della carne. La Casa Bianca ha puntato il dito verso i cyber criminali russi nelle scorse ore, dopo che l'FBI ha portato avanti le prime indagini sull'accaduto e JBS ha garantito che quantomeno gli impianti statunitensi dovrebbero tornare pienamente funzionanti entro la giornata di oggi.

"La Casa Bianca è in contatto diretto con il governo russo a proposito di quanto accaduto, sta portando avanti il messaggio che gli Stati con un atteggiamento responsabile non danno protezione a criminali impegnati in attacchi ransomware", ha detto Karine Jean-Pierre, portavoce del governo americano.

Una dichiarazione che conferma l'ipotesi che si trattasse di un attacco ransomware, ovvero con la richiesta di denaro in cambio della restituzione dei dati rubati e/o della garanzia di non condividere gli stessi, come riportato inizialmente dall'agenzia stampa Reuters.