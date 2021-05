Fatevi una cultura online: da oggi c'è ITsART, gratis e a pagamento

ITsART è la piattaforma digitale, voluta dal Ministero della cultura e realizzata da Cassa depositi e prestiti, che dal 31 maggio proporrà lo spettacolo e la cultura italiana, live, registrata, gratis e a pagamento, in Italia e nel mondo. Un palcoscenico virtuale che si aggiunge a quello reale per moltiplicare il pubblico nella consapevolezza che la fruizione digitale non potrà mai sostituirsi a quella dal vivo

Iniziativa degna di nota, anche considerando il periodo storico, visto che, nonostante le graduali riaperture, non si può ancora tornare a teatro o al cinema come si faceva nel periodo pre-pandemia. È sufficiente scorrere in rassegna il sito ufficiale - link in FONTE - per scoprire tanti contenuti che possono essere riprodotti senza pagare costi aggiuntivi - alcuni sono contrassegnati dalla dicitura Gratis con pubblicità, altri ancora - es. una visita del Museo Egizio di Torino o a Pompei - non prevedono nemmeno gli avvisi pubblicitari.

In altri casi è possibile acquistare il biglietto per vedere in streaming un evento - ad esempio dal 2 giugno ITsART trasmetterà in anteprima lo spettacolo "In questa storia che è la mia" di Claudio Baglioni, registrato presso il Teatro dell'Opera di Roma - oppure pagare il prezzo per il noleggio o l'acquisto del contenuto.