La pandemia ha messo in ginocchio l'economia mondiale, e tra chi ha subìto i danni maggiori (economici e non) rientra l'intero ecosistema culturale. Inevitabilmente lo scorso anno le entrate da biglietteria sono crollate del 56%, così come i guadagni generati dai servizi commerciali ad essi correlati (di conseguenza sono cresciuti i finanziamenti pubblici e privati). Ciononostante, si è verificata una accelerazione del processo di digitalizzazione che ha "aperto la strada a modelli di business innovativi", come viene riportato nel comunicato stampa pubblicato dall'Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali del Politecnico di Milano.

NUOVE OPPORTUNITÀ

La situazione italiana evidenzia una nuova tendenza che va sempre più verso il digitale, a dimostrazione del passaggio dal sito web inteso come strumento di promozione e informazione a mezzo per la diffusione della conoscenza. Il sito diventa contenitore "di una esperienza estesa, nel tempo e nello spazio, in quanto non confinata al luogo e al momento dell'esperienza in loco, ma potenzialmente continua e accessibile da qualsiasi luogo e in qualunque momento" (Michela Arnaboldi, Osservatorio) il 95% dei musei ha un sito web (crescita superiore al 10% rispetto al 2020)

l'83% ha un canale social (era il 76% nel 2020), specie Instagram

il 48% dei musei, monumenti e aree archeologiche italiane propone laboratori e attività didattiche online

il 45% propone tour e visite guidate online

il 70% dei musei ha pubblicato online la collezione digitalizzata sul sito web (era il 40% lo scorso anno). Anche gli altri Paesi si stanno muovendo in questa direzione: si veda come caso emblematico la decisione da parte del Louvre di mettere a disposizione online tutte le sue opere, Gioconda inclusa.

il 13% ha proposto podcast

il 39% ha un sistema di biglietteria online (lo scorso anno era il 23%)

il 55% ha sistemi per la salvaguardia della salute e il distanziamento fisico

il 33% usa QR code e beacon per le visite in presenza - dato stabile nell'ultimo anno vista la volontà di investire sull'online causa pandemia

il 32% usa le audioguide, così come gli schermi touch - dato stabile

il 25% ha un'app

CAMBIO DEFINITIVO O TEMPORANEO?

Il passaggio al digitale - o, meglio, l'aumento del peso del digitale sull'esperienza complessiva - può essere considerato un viaggio di sola andata o, viceversa, un fenomeno temporaneo. É ancora presto per capire in che direzione si muoveranno le istituzioni italiane (e non solo), resta però il fatto che ad oggi sono state diverse le strategie messe in atto per sperimentare la digitalizzazione: offerta gratuita: accesso a opere, tour, attività completamente gratuito per gli utenti/visitatori. In questo caso il prodotto digitale viene sfruttato per attirare l'attenzione, incentivare la (successiva) visita in loco e ottenere informazioni sul pubblico per attività mirate di marketing.

accesso a opere, tour, attività completamente gratuito per gli utenti/visitatori. In questo caso il prodotto digitale viene sfruttato per attirare l'attenzione, incentivare la (successiva) visita in loco e ottenere informazioni sul pubblico per attività mirate di marketing. offerta a pagamento (22% dei musei): qui si punta all'offerta di un prodotto "finito". Si tratta di una strategia di più lungo termine. Una cosa è però ormai certa: fisico e digitale possono convivere, e l'offerta virtuale non deve essere una semplice digitalizzazione del reale, quanto piuttosto un plus per arricchire l'esperienza nel suo complesso.