Open Fiber: FTTH gratuita per 10.500 scuole di tutta Italia

Open Fiber ha appena pubblicato sul suo sito ufficiale l'elenco completo delle scuole cablate in fibra ottica che potranno attivare i servizi ultra-broadband. Si parla di oltre 10.500 scuole di tutto il territorio nazionale. Da ricordare che grazie al bando "Piano Scuole" di Infratel gli istituti possono richiedere una connessione simmetrica in fibra fino ad 1 Gigabit al secondo e goderne gratuitamente per i primi 5 anni.

"Anticipando il Piano Italia 1 Giga sul quale sta lavorando il governo, abbiamo già cablato oltre 10.500 scuole su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di garantire a quanti più possibile il diritto allo studio nella scuola del futuro che sarà sempre più digitale", ha sottolineato il Direttore marketing e commerciale di Open Fiber, Simone Bonannini. "Siamo certi che, grazie alle risorse pubbliche e con il contributo della nostra rete, sempre più scuole potranno garantire un efficace utilizzo degli strumenti tecnologici a favore della formazione dei nostri studenti".